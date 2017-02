Nieuws: RIVE met exclusieve uitbreiding naar Switch

Door Rene Groen op 27-02-2017 om 15:44 Ontwikkelaar Two Tribes bracht afgelopen september hun titel RIVE naar de PC en PlayStation 4. Het spel stond ook gepland voor de Nintendo Wii U, maar deze plannen zijn nu gewijzigd.



We have something sweet to announce: our twin-stick shooter/platformer RIVE is coming to Nintendo Switch this year! — Two Tribes (@TwoTribesGames) 27 februari 2017 De studio laat via Twitter weten dat de ontwikkeling is overgezet naar de Nintendo Switch. Het spel moet later dit jaar verschijnen en komt met een exclusieve uitbreiding terwijl ze 60FPS nastreven. Tweeten



Andere berichten over RIVE [11-03-2016] Toki Tori ontwikkelaar stopt game-ontwikkeling [30-07-2014] Two Tribes komt met RIVE 15:48 Bulletstorm: Full Clip Edition brengt verhaal

15:42 PlayStation VR-shooter Farpoint komt in mei Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: RIVE Type: Game Releasedatum: TBA 2015 Ontwikkelaar: Two Tribes Uitgever: Two Tribes Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum