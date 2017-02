Nieuws: PlayStation VR-shooter Farpoint komt in mei

Door Rene Groen op 27-02-2017 om 15:42 Tijdens de E3 van 2016 maakten we kennis met Farpoint, een PlayStation VR shooter van ontwikkelaar Impulse Gear. We leren nu dat deze exclusieve titel op 16 mei zal verschijnen.



Vanaf 16 mei is eveneens de PlayStation VR Aim Controller verkrijgbaar. Spelers kunnen de PlayStation Move controller in dit geweer leggen om de First Person Shooter op een intensere manier te ervaren. De Aim Controller en de game verschijnen ook als bundel die in Amerika een verkoopprijs van $79,99 heeft.



Just confirmed: @ImpulseGear’s sci-fi #PSVR FPS Farpoint launches May 16 alongside the PlayStation VR Aim Controller. pic.twitter.com/OQDSZcXs4A — PlayStation (@PlayStation) 26 februari 2017 Farpoint speelt zich af op een gevaarlijke alien planeet. Je missie is om onderzoekers op te pikken die een afwijking onderzoeken op een planeet die vlakbij Jupiter is gelegen.Vanaf 16 mei is eveneens de PlayStation VR Aim Controller verkrijgbaar. Spelers kunnen de PlayStation Move controller in dit geweer leggen om de First Person Shooter op een intensere manier te ervaren. De Aim Controller en de game verschijnen ook als bundel die in Amerika een verkoopprijs van $79,99 heeft. Tweeten



