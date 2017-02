Nieuws: Zelda drie uur te spelen bij opgeladen Switch

Door Rene Groen op 26-02-2017 om 10:57 Afgelopen januari gaf Nintendo aan dat de batterijduur van de Nintendo Switch als handheld zo'n drie en een half tot zes en een half uur zou zijn, afhankelijk van de game. Ook Zelda kreeg een ingeschatte tijd en hier blijken ze niet in gelogen te hebben. Nintendo liet weten dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild ongeveer drie uur gespeeld kon worden met een opgeladen batterij. Een YouTuber besloot deze uitspraak te testen en wat blijkt: de handheld gaat drie uur, twee minuten en 52 seconden mee alvorens deze afsluit.





