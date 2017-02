Elfen Lied Firstlook Festival Pete's Dragon De kracht van Pokémon Nieuws: Naughty Dog weet niets van Uncharted film

Door Stefan van B op 26-02-2017 om 11:05 Bron: GameInformer Vorige maand konden we jullie berichten dat Joe Carnahan, bekend van de films Narc en The Grey, het script voor de toekomstige Uncharted-film had afgerond. Vandaag leren we meer over de toekomstige stijl van de film, alsook dat ze bij Naughty Dog niets over de inhoud weten.



Het filmscript is tevens niet gebaseerd op één van de videogames. De games zijn gebruikt als een template, waarbij Carnahan volgens hemzelf 'new sh*t' bij heeft bedacht om het interessant te houden. Daarnaast heeft hij naar eigen zeggen vier van de grootste actie-sequenties in de film geschreven.



Eerder liet Carnahan al blijken graag de goedkeuring te hebben van Naughty Dog van zijn script, en heeft hier op bepaalde momenten zelfs al naar gehint deze te hebben ontvangen. Schrijver Neil Druckmann van Naughty Dog heeft echter verheldering in deze zaak gebracht en aangegeven nog niets te weten van het script en dat ze deze dan ook zeker nog niet ondersteunen.



No one at Naughty Dog has read the script. No idea what the movie is about let alone its tone. https://t.co/lc64Pevqyk — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 23 februari 2017

A recent quote from the writer of the Uncharted film. We know nothing about the film. Wish he'd stop implying that he has our support. pic.twitter.com/He1AHK53TI — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 25 februari 2017 Carnahan verwacht dat het script een R-Rating zal krijgen, wat betekent dat volgens het Amerikaanse systeem deze film 17+ is. Hij zegt het script geschreven te hebben zoals hij de games heeft beleed, waarin grof taalgebruik niet gecensureerd wordt. De intentie om een PG-13 film te schrijven had hij dan ook niet.Het filmscript is tevens niet gebaseerd op één van de videogames. De games zijn gebruikt als een template, waarbij Carnahan volgens hemzelf 'new sh*t' bij heeft bedacht om het interessant te houden. Daarnaast heeft hij naar eigen zeggen vier van de grootste actie-sequenties in de film geschreven.Eerder liet Carnahan al blijken graag de goedkeuring te hebben van Naughty Dog van zijn script, en heeft hier op bepaalde momenten zelfs al naar gehint deze te hebben ontvangen. Schrijver Neil Druckmann van Naughty Dog heeft echter verheldering in deze zaak gebracht en aangegeven nog niets te weten van het script en dat ze deze dan ook zeker nog niet ondersteunen. Tweeten



