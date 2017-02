Mario Kart 8 Deluxe For Honor ARMS Chime Sharp Nieuws: Shenmue HD Remasters in 2017?

Door Rene Groen op 26-02-2017 om 10:51 Bron: Rice Digital Bij de E3 van 2015 werd een Kickstarter aangekondigd voor Shenmue III. Direct lieten gamers hun steun blijken, hetgeen de populariteit van de serie nog maar eens aangeeft. Toch is er een grote groep die de eerdere delen niet heeft gespeeld en mogelijk krijgen zij deze kans later dit jaar. Een bron die connecties heeft met Atlus USA heeft aangegeven dat de Shenmue HD Remaster gepland staat voor later dit jaar. De twee delen zouden als een bundel worden uitgegeven en niet apart. Het uitbrengen van de twee titels moet als opstapje dienen naar het derde Shenmue deel die nog geen releasedatum heeft. Als we de bron mogen geloven kunnen we zeker zijn van een Steam release en is er nog geen indicatie van een release op andere platformen.



SEGA hintte al eerder naar een HD herbewerking van de eerste twee delen en registreerde eind vorig jaar de domeinnaam ShenmueHD.com. Tweeten



Andere berichten over Shenmue III [07-01-2017] Shenmue HD domeinnaam vastgelegd [01-12-2016] Suzuki praat over Shenmue III muziek [02-09-2016] SEGA denkt na over Shenmue remasters [01-09-2016] Developer Video voor Shenmue III [31-07-2016] Keiji Okayasu werkt aan Shenmue III [12-05-2016] SEGA werkt aan Shenmue remasters? [21-01-2016] Tweetal nieuwe plaatjes van Shenmue III [05-11-2015] Shenmue III toont nieuwe test beelden [28-10-2015] Keren Shenmue en Shenmue II terug? [22-10-2015] Nieuwe informatie over Shenmue 3 [18-07-2015] Shenmue III behaalt Kickstarter game-record [16-07-2015] Shenmue III laat vuurvliegjes zien [02-07-2015] Shenmue III stemacteur keert terug [25-06-2015] Shenmue III funding uitgelegd [21-06-2015] [E3] Shenmue III is open wereld bij $10 miljoen [18-06-2015] [E3] Shenmue III wint Kickstarter record [17-06-2015] [E3] Sony zit achter Shenmue III [16-06-2015] [E3] [Upd.] Kickstarter voor Shenmue III [14-06-2015] [E3] Suzuki grapt met Shenmue 3 ... of niet? [24-03-2014] Kickstarter voor Shenmue III? [28-11-2013] Shenmue III Trademark was vals [30-03-2013] Suzuki en Cerny praten over Shenmue III? [04-03-2013] Shenmue III mogelijk via Kickstarter? [16-03-2012] 'Shenmue HD ligt al een jaar klaar' [05-01-2012] Suzuki blijft hoop houden in Shenmue III [08-12-2010] 'Concept voor Shenmue III bestaat al' 10:57 Zelda drie uur te spelen bij opgeladen Switch

10:45 Edge deelt een perfecte score uit Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Shenmue III Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Ys Net Uitgever: Ys Net Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum