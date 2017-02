Mario Kart 8 Deluxe For Honor ARMS Chime Sharp Nieuws: Edge deelt een perfecte score uit

Door Rene Groen op 26-02-2017 om 10:45 Bron: Gamefront Met titels als Nioh, Horizon: Zero Dawn en The Legend of Zelda: Breath of the Wild heeft de laatste Edge een aantal titels te pakken die zomaar eens kunnen vechten om topscores. Toch kan er maar één titel dit gevecht winnen.

Dexed (PS4, Ninja Therory): 6

Sniper Elite 4 (PS4/Xbox One, Rebellion): 7

Aaero (PS4, Mad Fellows): 7

Torment: Tides of Numenera (PS4/Xbox One, Techland): 8

Dandy Dungeon (iOS, DMM Games): 9

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch/Wii U, Nintendo): 10

Horizon: Zero Dawn (PS4, Sony): 9

Nioh (PS4, Koei Tecmo): 9

Niet Nioh, niet Horizon: Zero Dawn en zelfs niet Dandy Dungeon weten met hun hoge score van een negen concurrent The Legend of Zelda: Breath of the Wild achter zich te houden. De Nintendo Wii U en Nintendo Switch game haalt de perfecte score en is daarmee de negentiende titel die een tien weet te scoren. Ze komen hiermee in een lijst bestaande uit titels als Super Mario 64, Gran Turismo, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Last of Us en Halo 3. Tweeten



