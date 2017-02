Mario Kart 8 Deluxe For Honor ARMS Chime Sharp Nieuws: Mass Effect: Andromeda goud en met PC specs

Door Stefan van B op 26-02-2017 om 10:44 Bron: Gamespot Het is altijd groots nieuws als een game door het ontwikkelteam voltooid is. De game bereikt dan de zogenaamde gouden status. Vandaag viert Bioware dit wapenfeit met Mass Effect: Andromeda, zoals ze recentelijk hebben getweet. Mass Effect: Andromeda has gone gold. pic.twitter.com/bNKIKNuErA — BioWare (@bioware) 24 februari 2017



Dit is niet het enige Mass Effect: Andromeda nieuws dat we vandaag voor jullie beschikbaar hebben. Het is ook bekend gemaakt wat de systeemvereisten zijn voor PC gamers.



Minimum System Requirements

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, or Windows 10

CPU: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GTX 660 2 GB, AMD Radeon 7850 2 GB

Hard Drive: At least 55 GB of free space

DirectX: DirectX 11



Recommended System Requirements

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, or Windows 10

CPU: Intel Core i7-4790 or AMD FX-8350

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GTX 1060 3 GB, AMD RX 480 4 GB

Hard Drive: At least 55 GB of free space

DirectX: DirectX 11





Als allerlaatst nog een video waarin BioWare je alvast een wapentraining geeft, voorbereidend op de release later in maart.



