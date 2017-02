1-2 Switch Packshot Sunday - Deel 201 Gamed Gamekalender Februari 2017 Packshot Sunday - Deel 200 Nieuws: Nindies Showcase-presentatie op 28 februari

Door Rene Groen op 23-02-2017 om 14:47 Bron: Gamed De lancering van de Nintendo Switch op 3 maart nadert snel vanaf deze dag kun je ook terecht op de Nintendo eShop voor een verzameling downloadbare indie-games. Als voorproefje zal Nintendo of Europe op dinsdag 28 februari om 18.30 uur een gelokaliseerde versie van Nintendo of America’s Nindies Showcase-video publiceren, met daarin een groot aantal van deze ‘Nindie’-games.

FAST RMX van Shin’en Multimedia: Deze razendsnelle racegame met verminderde zwaartekracht wordt exclusief uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Deze razendsnelle racegame met verminderde zwaartekracht wordt exclusief uitgebracht voor de Nintendo Switch. Shovel Knight: Specter of Torment van Yacht Club Games: De nieuwste downloadbare content voor de bekroonde hit Shovel Knight is een volledige game met in de hoofdrol Specter Knight, een van de vijanden uit het oorspronkelijke spel. De uitgebreide campagne is zelfs nog groter dan die van de laatste downloadbare content, Plague of Shadows. Shovel Knight: Specter of Torment verschijnt tijdelijk exclusief voor de Nintendo Switch.

De nieuwste downloadbare content voor de bekroonde hit Shovel Knight is een volledige game met in de hoofdrol Specter Knight, een van de vijanden uit het oorspronkelijke spel. De uitgebreide campagne is zelfs nog groter dan die van de laatste downloadbare content, Plague of Shadows. Shovel Knight: Specter of Torment verschijnt tijdelijk exclusief voor de Nintendo Switch. Shovel Knight: Treasure Trove van Yacht Club Games: Speciaal voor de grootste fans van Shovel Knight wordt Shovel Knight: Treasure Trove uitgebracht, met de oorspronkelijke Shovel Knight-game én alle eerder uitgebrachte downloadbare content, inclusief Shovel Knight: Specter of Torment! Shovel Knight: Treasure Trove verschijnt tijdelijk exclusief voor de Nintendo Switch. Hieronder vind je een opsomming van het laatste nieuws over de lancering van de Nintendo eShop voor de Nintendo Switch.

Mensen die tegoed hebben staan op de accounts van andere apparaten, kunnen daar gebruik van maken met een gedeelde portemonnee, die ook werkt met de Nintendo Switch. Zodra het Nintendo Network ID wordt gekoppeld aan de Nintendo-account, en de Nintendo-account wordt ingesteld op de Nintendo Switch, behoort deze functionaliteit tot de mogelijkheden.

Virtual Console-games zullen bij de lancering niet beschikbaar zijn. Nintendo onderzoekt de mogelijkheden om digitale content die is aangeschaft op eerdere systemen over te zetten naar de Nintendo Switch, maar dit is op het moment nog niet bevestigd.

Een nieuwsfunctie geeft informatie over de nieuwste toevoegingen aan de Nintendo eShop, verwachte games en andere updates van Nintendo.

Vanaf de eerste dag is er een update beschikbaar voor de Nintendo Switch, die benodigd is om gebruik te maken van de Nintendo eShop. Na een eerste bezoek aan de Nintendo eShop, kunnen gamers ook digitale Nintendo Switch-games aanschaffen op In de Nintendo eShop zullen dit jaar meer dan zestig indie-games, digitale versies van verpakte games, downloadbare content en meer beschikbaar zijn. Er zijn drie Nindie-games die bij de lancering van het systeem op 3 maart beschikbaar zullen zijn:Hieronder vind je een opsomming van het laatste nieuws over de lancering van de Nintendo eShop voor de Nintendo Switch.Na een eerste bezoek aan de Nintendo eShop, kunnen gamers ook digitale Nintendo Switch-games aanschaffen op de Nintendo website . Gebruikers kunnen games aanschaffen op de website van Nintendo, waarna ze automatisch worden verstuurd naar de Nintendo Switch. Dit kan zowel thuis als onderweg, zolang er een wifi-verbinding beschikbaar is. Tweeten



