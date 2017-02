Nieuws: Features Trailer Troll and I

Door Joni Philips op 23-02-2017 om 05:27 Bron: Siliconera Troll and I draait om de samenwerking tussen de tienerjongen Otto en een grootse trol. Laatstgenoemde wordt opgejaagd en de zoektocht van de jager moest ook het kleine, Scandinavische stadje van Otto eraan geloven. In zijn vlucht uit het gebied ontmoet hij de trol, die zijn toevlucht heeft gezocht in de bergen.



