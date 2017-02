Dynasty Warriors: Godseekers Sniper Elite 4 Digimon World: Next Order Ghost Recon: Wildlands Nieuws: Parkour Platformer Super Cloudbuilt aangekondigd

Door Rene Groen op 22-02-2017 om 14:39 De Zweedse ontwikkelaar Coilwords maakt vandaag bekend met uitgever Double Eleven samen te werken voor hun aankomende titel Super Cloudbuilt. Het betreft een parkour platformer die deze zomer voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One moet verschijnen. Onderstaand de eerste teaser. Tweeten



