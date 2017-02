Nieuws: Nier: Automata in trailer

Door Rene Groen op 22-02-2017 om 14:33 In een nieuwe trailer onthult Square Enix het unieke arsenaal aan wapentypes, het combosysteem en de snelle gevechten die spelers kunnen verwachten in de komende actie-RPG NieR: Automata. In de game kan de held 2B beschikken over vier wapentypes (kleine zwaarden, grote zwaarden, speren en combat bracers) en hier tijdens combo’s tussen wisselen voor hun aanvallen. Spelers kunnen ook een divers arsenaal wapens en upgrades ontgrendelen voor hun “Pod” supportsysteem om over nog meer gevechtsmogelijkheden te beschikken. Tweeten



