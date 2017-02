Nieuws: Ghost Recon: Wildlands met experience website

Door Rene Groen op 21-02-2017 om 17:21 Bron: Gamed ‘A World With No Heroes’, de nieuwe experience website van Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, geeft fans de mogelijkheid om de enorm uitgebreide wereld van de Wildlands te verkennen.



Na een succesvolle Closed Beta is het vanaf 23 tot en met 27 februari tijd voor de Open Beta van Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands op PlayStation 4, Xbox One en PC. Spelers kunnen de Open Beta vanaf nu pre-loaden. Mocht dit je bevallen dan is de game vanaf 7 maart verkrijgbaar op de PC, Xbox One en PlayStation 4.



‘A World With No Heroes’ is beschikbaar op mobiel en desktop, zodat iedere speler de uitgestrekte wereld van Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands kan ervaren, zelfs voordat de Ghosts in Bolivia arriveren. Door middel van 50 camera’s in de volledige 3D in-game map, ontdekken spelers de verdachte activiteiten van het kartel en andere bruikbare informatie in 21 verschillende provincies. Zodra spelers genoeg informatie hebben verzameld, worden zij beloond met een in-game bonuspakket. Dit bonuspakket bevat badges en een tijdelijke XP booster voor de volledige game. Ervaar ‘A World With No Heroes’ hier Na een succesvolle Closed Beta is het vanaf 23 tot en met 27 februari tijd voor de Open Beta van Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands op PlayStation 4, Xbox One en PC. Spelers kunnen de Open Beta vanaf nu pre-loaden. Mocht dit je bevallen dan is de game vanaf 7 maart verkrijgbaar op de PC, Xbox One en PlayStation 4. Tweeten



Titel: Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Type: Game Releasedatum: 07-03-2017 Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft Media:















