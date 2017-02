Wii U Virtual Console - Week 148 Packshot Sunday - Deel 201 Wii U Virtual Console - Week 147 Wii U Virtual Console - Week 146 Feature: Wii U Virtual Console - Week 148

Door Joni Philips op 23-02-2017 om 05:27 Bron: Gamed Ontwikkelhuis Nintendo verwent ons regelmatig met gloednieuwe games, maar het bedrijf zet eveneens op geregelde momenten een stap terug in de tijd met de Virtual Console, een platform waarop geëmuleerde versies van, oude titels gekocht kunnen worden.





Harvest Moon 64 (Nintendo 64): Ontwikkelstudio Natsume had initieel problemen om Harvest Moon 64 over te zetten naar de Virtual Console, maar het bedrijf is na lang proberen toch geslaagd de simulatiegame aan te bieden. Dat is een prettige verrassing want Harvest Moon 64 is een aangename ervaring. In de game krijgen we de zware taak een verlaten boerderij nieuw leven in te blazen, iets waarbij we stap voor stap te werk moeten gaan. Beginnen doen we met enkele eenvoudige mogelijkheden zoals een kippenhok, een stal voor schapen en koeien, en een beetje akkerland. Rekening houdend met het stamina van de boer en de tijd in een dag beleven we een uitdagende titel die ons met zijn schattige tekenstijl regelmatig doet glimlachen. De boog moet hierbij niet eens altijd gespannen staan. Er zijn bijvoorbeeld kansen om te trouwen met een vrijgezelle dorpsgenoot, festivaldagen waar gedanst kan worden en foto's die je moet verzamelen door mijlpalen te behalen. Harvest Moon 64 levert dan ook een stevige strategiegame met een schattige ombouw.



