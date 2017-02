Nieuws: Street Fighter V's Kolin in nieuwe trailer

Door Rene Groen op 20-02-2017 om 15:47 Eerder deze maand maakten we kennis met Kolin, een Russische vechtster die vanaf 28 februari het gevecht aan gaat. Capcom schuift haar vandaag alvast naar voren in een nieuwe trailer. Tweeten



