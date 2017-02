Sniper Elite 4 Digimon World: Next Order Ghost Recon: Wildlands Packshot Sunday - Deel 201 Nieuws: Nier Automata niet op One door Japanse markt

Door Rene Groen op 20-02-2017 om 15:44 Bron: Express Volgende maand verschijnt Nier: Automata op de PC en PlayStation 4 maar helaas niet naar de Xbox One. Dit is opvallend aangezien het origineel nog wel op de Xbox 360 verscheen. Waarom dit nu anders is legt Yosuke Saito aan ons uit.

quote: "The biggest benefit to developing on one platform is that we did not have to split our time, allowing us to focus more on the quality. It is not about whether one platform is better than the other, it’s that from a development point of view were can devote more time to one platform."

Nier Automata is de opvolger van Nier (2010), een actie-RPG die op de PC, PlayStation 3 en Xbox 360 werd uitgebracht. De ontwikkeling van de sequel is in handen van Platinum Games, terwijl seriebedenker Taro Yoko de ontwikkeling overziet. Volgens hem is de hoofdreden dat de Xbox One het niet goed doet in de Japanse markt. Ze hebben dan ook besloten om alle aandacht op de PlayStation 4 versie te leggen en dit niet te verdelen over twee console platformen. Volgens Saito is het voordeel dat we een positief effect zullen zien op de kwaliteit van de game:Nier Automata is de opvolger van Nier (2010), een actie-RPG die op de PC, PlayStation 3 en Xbox 360 werd uitgebracht. De ontwikkeling van de sequel is in handen van Platinum Games, terwijl seriebedenker Taro Yoko de ontwikkeling overziet. Tweeten



15:38 Yoku's Island is open-wereld pinball game Reacties (1) Pagina: 1 dantekloon op 20-02-2017 om 15:52 [Niv: 164 / Exp: 8203] Ik ben geen fan van de Xbox maar vindt het statement van de beste man Yosuke Saito best wel bullshit.

Ondanks de Xbox het slecht doet in Japan kan de amerikaanse en europese uitgever wel besluiten om de game voor landen buiten Japan op de xbox uit te geven.



Zo zijn er een aantal uitgevers die hun games uit brengen op platformen die in japan niet op die playform is uitgegeven. (Aantal voorbeelden)



Tales of Zestiria, in japan alleen op PS3, in europe ook op steam en PS4.



Agarest:Generations of War, japan alleen op ps3, amerika naast ps3 ook op xbox 360



Final Fantasy XIII, in japan was het eerst exclusief voor de ps3 (veel later op xbox 360), in het westen naast ps3 ook xbox 360.

