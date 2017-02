Digimon World: Next Order Ghost Recon: Wildlands Packshot Sunday - Deel 201 Dragon War Dragon Cooler Nieuws: [E3] Bethesda persconferentie op maandag

Door Rene Groen op 17-02-2017 om 14:46 Bron: Gamed Microsoft heeft eerder deze week bekend gemaakt dat ze hun persconferentie op zondag zullen houden, daar waar ze dit voorheen altijd op maandag deden. Ze zijn niet de enige partij die hun persconferentie op de zondag houden.



Sunday before E3 getting busy. Imitation IS the sincerest form of flattery. Bethesda E3 Showcase will still be Sunday pm. Details soon! #BE3 pic.twitter.com/Sm7auKtFDf — Bethesda Softworks (@bethesda) 16 februari 2017 Vorig jaar hield Bethesda haar persconferentie al op zondag en in een nieuwe Tweet leren we dat dit ook nu niet anders zal zijn. Voor ons ligt de tijd overigens op maandag, daar waar ze in Amerika op zondag starten is het bij ons al maandag, om precies te zijn om 04:00. De vraag is natuurlijk wat ze voor ons in petto hebben, iets waar we nog enkele maanden over na kunnen denken. Tweeten



Andere berichten over Electronic Entertainment Expo [17-06-2016] [E3] Datums E3 2017 bekendgemaakt [12-06-2016] [E3] Praat mee met de E3 [06-06-2016] [E3] Bethesda komt met een Remaster? [03-06-2016] [E3] Focus Home met 8 titels aanwezig [24-05-2016] [E3] Tecmo Koei met line-up [07-05-2016] [E3] PC Gaming Show op ander tijdstip [12-04-2016] [E3] Microsoft persconferentie op 13 juni [20-03-2016] [E3] Deep Silver met grote aankondiging [06-03-2016] [E3] Disney en Wargaming niet aanwezig [25-02-2016] [E3] Take-Two groots aanwezig [15-02-2016] [E3] PC Gaming Show keert terug in 2016 [02-02-2016] Bethesda wederom met E3 persconferentie [15-12-2015] E3 2016 komt nu al met eerste trailer [19-06-2015] [E3] E3 2016 opent op 14 juni [15-06-2015] [E3] Het grote persconferentie discussie topic [09-06-2015] [E3] Valve laat verstek gaan [09-06-2015] [E3] Platinum Games met nieuwe game [08-06-2015] [E3] Xseed Games neemt acht titels mee [07-06-2015] [E3] Jaffe richt zich op uitlekken van info [07-06-2015] [E3] Line-up van Natsume bekend [06-06-2015] [E3] Bethesda onthult nieuwe E3 2015-details [04-06-2015] [E3] Spencer aanwezig bij PC Gaming Show [30-05-2015] [E3] Focus Home maakt line-up bekend [23-05-2015] [E3] Tien nieuwe namen bij PC show [17-05-2015] [E3] Square-Enix verzet persconferentie [02-05-2015] [E3] PC Gaming Show aangekondigd [02-05-2015] [E3] EA persconferentie op 15 juni [24-04-2015] [E3] Square-Enix met eigen persconferentie [20-04-2015] [E3] Microsoft legt meer nadruk op first party [11-02-2015] [E3] Bethesda kondigt een Showcase aan 14:52 Ontwikkelaars steunen Switch niet?

14:35 Watch Dogs 2 met Human Conditions trailer Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Electronic Entertainment Expo Type: Event Releasedatum: Niet Ontwikkelaar: ESA Uitgever: ESA Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum