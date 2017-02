Nieuws: Grote monsters in Monster Hunter XX video

Capcom lanceerde afgelopen zomer Monster Hunter Generations voor Nintendo 3DS. Het spel is een gloednieuwe Monster Hunter game op basis van de Monster Hunter 4 Ultimate engine maar met inspiratie van Monster Hunter Frontier waar aanvallen wat indrukwekkender zijn. Dat alles was redelijk uitgebreid, maar het kan nog beter denkt Capcom. Zij werken daarom aan een uitgebreide versie, voorlopig alleen bekend onder de Japanse titel Monster Hunter XX.



