Nieuws: Video The Witch and the Hundred Knight 2

Door Joni Philips op 17-02-2017 om 10:59 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Nippon Ichi Software werkt momenteel aan een nieuwe The Witch and the Hundred Knight. Het spel draait rond het weesmeisje Amalie en haar jongere zus Milm wiens ouders werden vermoord door heksen, waarbij Amalie in een groot avontuur wordt geworpen wanneer Milm door een besmettelijke ziekte in een heks verandert.



