Nieuws: Sea of Thieves demonstreert Alpha Update 0.1.1

Door Joni Philips op 17-02-2017 om 10:59 Bron: Gematsu Ontwikkelaar Rare heeft op dit moment zijn handen vol met Sea of Thieves, een Unreal Engine 4 gebaseerde kruising tussen MMO en actiegame die voor PC en Xbox One in ontwikkeling is. In het spel besturen we schepen, landen we waar we willen en gaan we daar bijvoorbeeld op schattenjacht. Tweeten



Titel: Sea of Thieves Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Rare Uitgever: Microsoft Media:















