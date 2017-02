Nieuws: Releasedatum voor Crash Bandicoot

Door Rene Groen op 16-02-2017 om 19:30 Crash Bandicoot keert terug in N. Sane Trilogy, een remaster van de drie klassiekers Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back en Crash Bandicoot: Warped. We leren nu dat de HD Remasters vanaf 30 juni verkrijgbaar zijn en deze aankondiging doen ze middels onderstaande trailer. Tweeten



Titel: Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy Type: Game Releasedatum: 30-06-2017 Ontwikkelaar: Vicarious Visions Uitgever: Activision Blizzard Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum