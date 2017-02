Digimon World: Next Order Ghost Recon: Wildlands Packshot Sunday - Deel 201 Dragon War Dragon Cooler Nieuws: Ghost Recon Wildlands beta op 23 februari

Door Rene Groen op 17-02-2017 om 10:59 Bron: Gamed De Open Beta van Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands is van 23 tot en met 27 februari 2017 gratis speelbaar op PlayStation 4, Xbox One en PC. De Open Beta is vanaf maandag 20 februari te pre-loaden.



De Open Beta van Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands geeft spelers toegang tot 2 van de 21 provincies in de game:

Itacua: de bloeiende, bergachtige beginprovincie van de game. De grip van het kartel is hier iets losser en de omstandigheden zijn ideaal om je sniper skills te perfectioneren. Kortom: een ideale kennismaking met de Wildlands.

Montuyoc: deze provincie ligt in het sneeuwachtige Altiplano en is aanzienlijk uitdagender. Spelers die de bazen in Itacua hebben omgelegd, krijgen extra XP en meer vaardigheidspunten, zodat ze klaar zijn om dit gevaarlijke gebied vol Santa Blanca trainingscentra te betreden. Natuurlijk kunnen spelers ook meteen naar Montuyoc reizen om deze uitdaging aan te gaan. Op eigen risico uiteraard. Net als in de volledige game is de gehele Open Beta speelbaar met maximaal 3 vrienden in coöp (op hetzelfde platform via 4 speler coöp-modus) of in singleplayer. Spelers maken gebruik van meerdere soorten voertuigen, tactisch materiaal en wapens om hun missie te volbrengen. De eerdere mening van Stefan is



Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands is vanaf 7 maart 2017 verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en Windows PC.



Alle spelers die deelnemen aan deze Open Beta en die de volledige game voor 31 maart 2017 op hetzelfde Ubisoft account spelen, krijgen toegang tot een exclusieve missie de 'Unidad Conspiracy'. In deze missie ontketenen spelers een oorlog tussen de Unidad, een lokale corrupte militaire groepering, en het Santa Blanca kartel.



