Nieuws: Little Nightmares krijgt eigen stripbroekserie

Door Rene Groen op 17-02-2017 om 11:00 Bron: Gamed Bandai Namco en Titan Comics kondigen aan dat zij comics zullen maken, gebaseerd op de game Little Nightmares. Het spel verschijnt op 28 april 2017 op PlayStation 4, Xbox One en Steam, tegelijk met Titan Comics’ Little Nightmares Issue #1.

quote: "Als entertainment-bedrijf, willen wij verder gaan dan games om geweldige verhalen te vertellen. Met deze stripserie kunnen fans dieper in de wereld van Little Nightmares duiken."

Issue #1 is geschreven door Dan Watters (Assassin's Creed: Uprising) en Alex Paknadel (Assassin's Creed: Uprising) met art van Aaron Alexovich (Heart Shaped Skull).









Het angstaanjagende Little Nightmares wordt uitgegeven door Bandai Namco en is ontwikkeld door Zweedse developer Tarsier Studios. De vierdelige mini-serie haakt in op de videogame en volgt Six, een klein meisje dat verstrikt raakt in de dieptes van The Maw – een grimmige wereld vol verdorven zielen. Een plek vol duistere geheimen, ver uit het zicht gehouden voor de buitenwereld. Hervé Hoerdt, Vice President van Marketing & Digital bij Bandai Namco, laat weten:



Titel: Little Nightmares Type: Game Releasedatum: 28-04-2017 Ontwikkelaar: Tarsier Studios Uitgever: Bandai Namco Media:









