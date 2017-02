Nieuws: Actie-RPG Shiness in Overview trailer

Door Rene Groen op 16-02-2017 om 14:57 Indiestudio Enigami maakt ons al enige tijd lekker met de komst van Shiness: The Lightning Kingdom. De PC, Xbox One en PlayStation 4 titel heeft nog geen datum, wel laten ze in een nieuwe video meer van de game zien. Tweeten



