PlayStation Now enkel op PC en PlayStation 4

Door Joni Philips op 16-02-2017 om 05:38 Bron: PlayStation Blog Onder leiding van Sony Computer Entertainment ontwikkelde het voormalige Gaikai-team PlayStation Now, een geëvolueerde versie van hun cloud-streaming service die toelaat oude games te spelen op nieuwe platforms. Zo kun je PlayStation 3 games streamen naar onder andere jouw PC en je PlayStation 4. Het is momenteel ook mogelijk de service te spelen via PlayStation 3, PlayStation Vita, Sony Bravia TVs, Samsung TVs en Sony Blu-Ray spelers. Sony heeft nu echter beslist de service stop te zetten op die platforms. Vanaf 15 maart zul je je enkel nog kunnen abonneren via PC en PlayStation 4, de platforms waarop Sony zich zal focussen. Een opvallende stap, het is afwachten of het ook een goede stap is. Tweeten



