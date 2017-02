Nieuws: Gameplaybeelden Mario Sports Superstars

Door Joni Philips op 16-02-2017 om 05:39 Bron: Gematsu Nintendo lanceert komende maand een gloednieuwe Mario sportervaring voor Nintendo 3DS. Mario Sports Superstars laat de zwaarwichtige loodgieter samen met zijn vrienden deelnemen aan verschillende sporten waaronder voetbal en golf. Tweeten



Andere berichten over Mario Sports Superstars [12-02-2017] Mario Sports Superstars met golfvideo [05-02-2017] Voetballen met Mario Sport Superstars [26-01-2017] [Upd.] Mario Sports Superstarts komt 10 maart [01-09-2016] Kom in beweging met Mario Sports Superstars 05:39 [E3] Xbox persconferentie op zondag

05:38 PlayStation Now enkel op PC en PlayStation 4 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.