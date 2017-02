Nieuws: Openingsgameplay Prey

Door Joni Philips op 16-02-2017 om 05:39 Bron: Gematsu Vergeet Prey uit 2006. Met het komende mei te verschijnen Prey is gekozen voor een reboot, eentje die zich afspeelt in een alternatieve tijdslijn waarin John F. Kennedy niet vermoord is en er meer geld en tijd gestoken is in het ruimteprogramma van Amerika. Dat het allemaal minder goed gaat dan gehoopt is nu net waar Prey om draait. Tweeten



Andere berichten over Prey [NEW] [14-02-2017] Prey laat zijn omgevingen zien in screenshots [25-01-2017] [Upd.] Prey 2 verschijnt op 5 mei [02-12-2016] Eerste gameplay van Prey [18-10-2016] Prey toont duistere geschiedenis van Talos I [12-09-2016] Alternatieve tijdslijn in Prey teaser [19-08-2016] [GC] Gameplay teaser van Prey [05-08-2016] Prey in de ruimte in eerste beelden [28-07-2016] Prey trailer vraagt: wat is Prey? [17-06-2016] [E3] 'Geen enkel element Prey 2 in Prey' [13-06-2016] [E3] Arkane Studios komt met Prey 05:39 [E3] Xbox persconferentie op zondag Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Prey [NEW] Type: Game Releasedatum: 05-05-2017 Ontwikkelaar: Arkane Studios Uitgever: Bethesda Softworks Media:















Meer media Artikelen Games Forum