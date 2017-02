Digimon World: Next Order Ghost Recon: Wildlands Packshot Sunday - Deel 201 Dragon War Dragon Cooler Nieuws: [E3] Xbox persconferentie op zondag

Door Rene Groen op 16-02-2017 om 05:39 Bron: Twitter De maand juni is traditiegetrouw de maand waarin de E3 de game-industrie in zijn greep heeft. Vrijwel alle grote partijen proberen de gamers voor zich te winnen, bijvoorbeeld middels een persconferentie.



Microsoft is hier geen vreemde van en hield haar persconferenties altijd op maandag. Bij de aankomende E3 besluiten ze dit nu te veranderen, ditmaal staat de persconferentie gepland voor zondag 11 juni om 23:00 Nederlandse tijd. In de Tweet waarmee ze dit bekend maken verwijzen ze alvast naar Project Scorpio, de nieuwe console die eind dit jaar moet verschijnen en vooral gericht lijkt te zijn op 4K TV's.



