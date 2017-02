Nieuws: Platformer Snake Pass verschijnt in maart

Door Rene Groen op 16-02-2017 om 05:38 Ontwikkelaar Sumo Digital zou je kunnen kennen van Sonic & All-Stars Racing: Transformed of LittleBigPlanet 3. Hun nieuwste titel is Snake Pass, een platformer die vanaf 29 maart verkrijgbaar is op de PC, PlayStation 4 (met ondersteuning voor de PlayStation 4 Pro middels en hogere resolutie en HDR), Xbox One (middels Xbox Play Anyhwere) en Nintendo Switch. De studio omschrijft hun game als een 'retro-inspired collectathon platformer' waarin spelers als een slang door uitdagende werelden moeten manoeuvreren. Het verhaal draait om een indringer die een bedreiging vormt voor de wereld en dus komen Noodle de slang en Doodle de kolibrie in actie. Ze doen dit in vijftien levels binnen vier thematische werelden en middels een trailer krijgen we alvast een voorproefje.



