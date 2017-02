Nieuws: Injustice 2 demonstreert vrouwelijke vechters

Door Joni Philips op 15-02-2017 om 05:18 Bron: VG247 Ontwikkelstudio NetherRealm Studios van Mortal Kombat faam werkt momenteel aan de PlayStation 4 en Xbox One vechtgame Injustice 2 waarin verschillende DC superhelden en schurken het tegen elkaar opnemen. Deze editie bevat onder andere Wonder Woman, Blue Beetle, Supergirl en Gorilla Grodd. Tweeten



