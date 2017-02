Nieuws: MLB 17: The Show toont Diamond Dynasty

Door Joni Philips op 15-02-2017 om 05:17 Bron: PlayStation Blog Sony Interactive Entertanment San Diego Studio werkt opnieuw aan een nieuwe honkbalgame. Het aankomende MLB 17: The Show voor PlayStation 4 bevat opnieuw een gigantische selectie spelers, het brengt zelfs legende Ken Griffey jr. terug, hij kan onder andere gebruikt worden in een nieuwe retromode. Tweeten



10:34 Vier Valentijnsdag met The Legend of Zelda

