Nieuws: Features Trailer Vikings: Wolves of Midgard

Door Joni Philips op 15-02-2017 om 05:17 Bron: PlayStation Blog Ontwikkelstudio Games Farm werkt voor Kalypso Media aan Vikings: Wolves of Midgard. Het gaat om een actierijke Role Playing Games die zich afspeelt ten tijde van de mythologische conflicten rondom Asgard. We strijden tegen de Jotan, hordes ondode monsters en andere ontelbare beesten van Ragnarok. Je kunt dit zowel alleen doen als met een vriend samenwerken via de online coöperatieve multiplayer mode. Tweeten



