Nieuws: Video Attack on Titan: Escape from Certain Death

Door Joni Philips op 15-02-2017 om 05:18 Bron: Nintendo-Everything Ontwikkelhuis Bandai Namco werkt momenteel aan de Nintendo 3DS game Attack on Titan: Escape from Certain Death. Het betreft een Visual Novel waarin een origineel karakter buiten de defensieve muren van de mensheid belandt. Tweeten



