Nieuws: Zelda: Breath of the Wild krijgt DLC

Door Rene Groen op 15-02-2017 om 05:18 Bron: Gamed Vanaf 3 maart kunnen we ons onderdompelen in het Hyrule van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Het is tevens dat we vanaf deze dag een uitbreidingspas kunnen aanschaffen waarmee we nog meer content voor de game krijgen.



Ontwikkelaar Eiji Aonuma laat weten:

quote: “De wereld van Hyrule die we hebben gemaakt voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild is zo groot en levendig dat we spelers willen aanbieden er nog meer in te beleven. We hopen dat deze nieuwe Uitbreidingspas fans aanmoedigt de game nog meer te spelen en verkennen, en er zo nog meer plezier aan te beleven.”



Deze uitbreidingspass kost €19,99 en geeft toegang tot twee nieuwe aanvullende contentpakketten die later dit jaar beschikbaar komen. Meteen na het aanschaffen van de Uitbreidingspas, verschijnen drie nieuwe schatkisten in het Great Plateau-gebied van de game. Eén van deze schatkisten bevat een shirt met een Nintendo Switch-logo dat Link tijdens zijn avontuur kan dragen en alleen verkrijgbaar is via de Uitbreidingspas. De andere twee schatkisten bevatten waardevolle voorwerpen. Het eerste contentpakket verschijnt in de zomer en bevat de Cave of Trials-uitdaging, een hard-modus en een nieuwe feature voor de in-game plattegrond. Het tweede contentpakket verschijnt later dit jaar met de feestdagen en introduceert nieuwe uitdagingen waarmee spelers een nieuwe kerker en een nieuw origineel verhaallijn kunnen ervaren. De Uitbreidingspas is verkrijgbaar voor zowel de Nintendo Switch- als de Wii U-versie van de game. Deze zijn identiek. Contentpakketten zijn niet apart verkrijgbaar.



