Nieuwe Nintendo Switch info uitgelekt

Door Redneckerz op 15-02-2017 om 05:18 Bron: NeoGAF De Nintendo Switch is handheld, console en tablet gecombineerd. Over een kleine maand komt de nieuwe spelcomputer uit, maar veel blijft nog ongewis. Nieuwe gelekte info biedt echter nieuwe antwoorden.



De hoeveelheid gegevens is omvangrijk, en ontwikkelaars hebben deze gegevens bevestigd. Deze gaan over de Switch zelf, maar ook over de ontwikkelhardware. Een lijst:

De HD Rumble is een linear resonante actuator.

Wanneer de Switch in handheld-modus is zal deze een ontgrendelscherm bevatten zoals een smartphone om te voorkomen dat de Switch per ongeluk wordt gewekt.

De Switch heeft een Quick Menu. Om deze te bereiken, hou j de HOME knop voor minstens een seconde ingedrukt. In tegenstelling tot de 3DS zal de software die op dat moment actief is niet in pauze gaan.

De keyboard van de Switch zal voorspellende invoer hebben, zoals je gewend bent van iOS en Android.

System Settings geeft je de mogelijkheid de volgende opties te bewerken: Flight Mode Toggle, Enable/Disable Bluetooth, Manage Wi-Fi, Manage NFC, Manage Screen Brightness, Screen Lock, User Settings,Create/Edit Mii,Theme Management, Controller Management en System Update.

Mii's hebben meer opties voor haar, wenkbrauwen, ogen, gezichtsbeharing, brillen, monden en huid.

Mii's zullen niet de naam van de maker onthouden, evenals hun favorieten en hun verjaardag. Iedereen kan Mii karakters bewerken.

Ontwikkelaars kunnen Season Passes creëren en verkopen.

Dit document bevestigt dat er een Tegra X1 gebruikt lijkt te worden, minus de vier energiebesparende Cortex A53 kernen. Je houdt dus vier Cortex A57 kernen over.

Er zijn GEEN plannen om een Internet Browser mee te leveren met de Switch maar ontwikkelaars kunnen een web app gebruikenom specifieke websites te tonen binnen een game of een app.

Maximaal 8 gebruikers kunnen worden geregistreerd op het systeem.

Vriendschapsverzoeken en spel uitnodigingen kunnen worden verstuurd vanaf de Switch. Friend Presence is een feature dat een internetverbinding gebruikt om informatie te versturen over de online status van vrienden en de games die zij spelen. Dit wordt o.a gebruikt om te checken of je vrienden kunt toevoegen aan een game, of dat ze beschikbaar zijn.

Een Nintendo Account kan worden gelinkt aan meerdere Switch consoles MAAR save data zal niet automatisch worden gesynchroniseerd.

Er zijn twee devkits op de markt: SDEV, en EDEV. SDEV heeft ingebouwde poorten maar geen batterij, EDEV ziet er uit als een reguliere Switch, maar dan in het zwart.

Game Cards komen in de variaties 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB of 32 GB.

Nintendo breidt zijn online netwerk uit en biedt een ontwikkelaarsbibliotheek aan genaamd Network Extension, oftewel NEX.

Matchmaking: Deze feature kiest spelers voor multiplayer titels op basis van gematchte criteria, of wanneer je een friends only groep aanmaakt. Deze groepen kunnen ook tijdelijk worden aangemaakt voor een multiplayer spel, of ze kunnen permanent worden opgeslagen.

Ranking: Deze feature houdt scores bij in games en uploadt deze naar de Nintendo servers.

Data Store: Dit is een netwerkopslag feature. Een iedere vorm van data kan als optie worden opgeslagen op de game server. Deze data kan worden getagd, opgezocht worden en een rating kan worden gegeven.

Subscriber: Dit is een berichten app waarmee je berichten kan sturen over bepaalde topics, waarbij ook een poll kan worden gebruikt binnen een applicatie. Hieronder vind je tevens de specificaties zoals ze waren in juli 2016.







