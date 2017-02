Andere berichten over Get Even [08-02-2017] Get Even verschijnt op 26 mei [30-08-2016] Get Even laat zich eindelijk zien [17-08-2016] [GC] Nieuwe beelden van Get Even [30-04-2016] Get Even [11-08-2015] Bandai Namco geeft Get Even uit [18-06-2014] Get Even met nieuw screenshot [05-04-2014] Get Even met Developer Diary [03-04-2014] Mogelijk Virtual Reality voor Get Even [08-01-2014] Get Even met eerste teaser trailer [25-12-2013] Get Even toont eerste beelden