Nieuws: Prey laat zijn omgevingen zien in screenshots

Door Rene Groen op 14-02-2017 om 10:27 Bron: All Games Delta In Prey ontwaak je aan boord van Talos I, een ruimtestation in een baan rond de maan in het jaar 2032. Jij ben de sleutel in een onderzoek naar het definitief omvormen van de mensheid – maar de zaken liepen vreselijk verkeerd. Het ruimtestation werd aangevallen door vijandige aliens waardoor er nu op jou wordt gejaagd. Aan jou nu om, terwijl je de duistere geheimen van Talos I ontdekt en meer over je eigen verleden te weten komt, te overleven met alles wat je aan boord kan vinden, je verstand, wapens en telekinetische vaardigheden om de Typhon alien te verslaan.























Het is een bijzondere setting en daarmee krijgen we ook interessante omgevingen, zoals een tiental screenshots ons laten zien. Tweeten



