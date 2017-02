Digimon World: Next Order Ghost Recon: Wildlands Packshot Sunday - Deel 201 Dragon War Dragon Cooler Nieuws: Dreamfall Chapters loopt vertraging op

Door Rene Groen op 14-02-2017 om 10:18 Bron: Gamed Afgelopen december maakte uitgever Deep Silver bekend dat Dreamfall Chapters vanaf 24 maart 2017 verkrijgbaar zou zijn voor de PlayStation 4 en Xbox One. Helaas blijkt nu dat deze datum niet gehaald zal worden.



Componist, sound designer en audio-junkie Simon Poole, bekend van verschillende videogame soundtracks waaronder The Secret World, is het brein achter de 48 nummers die de sfeer van de game benadrukt. Hij laat weten:

quote: “Voor de Dreamfall Chapters soundtrack wilde ik een meeslepende en eclectische partituur ontwikkelen. Het verhaal van het spel neemt ons mee naar twee rijke en levendige werelden en bevat een groot aantal fantastische karakters. Ik wilde dat de muziek de magie en het wonder van de twee contrasterende werelden reflecteert, terwijl het de emotionele reis van de belangrijkste personages versterkt."

Verder vertelt hij dat het opnemen van de soundtrack vooral een familieaangelegenheid was:

quote: "De twee zangeressen zijn mijn vrouw en dochter. Mijn vrouw is een zangeres genaamd Ingvild Hasund en een van haar nummers, "Rush" was te horen in de originele Dreamfall: The Longest Journey, uit 2006. Als een knipoog naar de fans, heb ik het nummer bijgevoegd maar in een meer georkestreerde vorm, "Rush Redux". Mijn dochter, toen 6 jaar oud, zingt solo in het nummer "Prologue" en ik krijg nog steeds een brok in mijn keel elke keer als ik het nummer hoor." Het spel, bestaande uit vijf afleveringen met in totaal 13 hoofdstukken, zal nu op 5 mei worden uitgegeven. Op de PlayStation 4 krijg je de volledige soundtrack als download cd en op de Xbox One komt de game met een MP3-CD. Dreamfall Chapters is zowel digitaal als in de winkels verkrijgbaar voor een bedrag van €29,99. Een impressie van de soundtrack is hier te beluisteren.



