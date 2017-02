Nieuws: Costume Quest wordt animatieserie

Door Joni Philips op 14-02-2017 om 07:20 Bron: Eurogamer Bij het digitale 'televisiekanaal' Netflix wordt momenteel druk gewerkt aan een serie op basis van Castlevania. Zij zijn echter niet de enige die werken aan een serie op basis van een game. Ontwikkelstudio Double Fine werkt momenteel samen met Amazon en Frederator Studios - dat eveneens werkt aan Castlevania - voor een Costume Quest serie. De serie komt in 2018 naar Amazon Prime, wat hen nog genoeg tijd geeft om details vrij te geven. Op dit moment weten we namelijk nog niet veel over de serie. Tweeten



