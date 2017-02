Nieuws: Nieuwe beelden Horizon: Zero Dawn

Door Joni Philips op 14-02-2017 om 07:20 Bron: VG247 Ontwikkelstudio Guerrilla Games werkt momenteel aan de exclusieve PlayStation 4 game Horizon: Zero Dawn, een avonturengame in een post-apocalyptische wereld waar een boel wilde strijders als Aloy trachten te overleven in een wereld vol geavanceerde machine-dieren.



