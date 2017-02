Nieuws: Trailer Resident Evil: Vendetta

Door Joni Philips op 14-02-2017 om 07:19 Bron: VG247 Sony Pictures Entertainment heeft hun populaire Resident Evil live-action filmserie tot een einde gebracht met Resident Evil: The Final Chapter. Het bedrijf gaat nu echter wel verder met cartoonfilms op basis van de games. Binnenkort mogen we ons verwachten aan Resident Evil: Vendetta dat een brug vormt tussen Resident Evil 6 en Resident Evil 7. Tweeten



