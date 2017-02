Digimon World: Next Order Ghost Recon: Wildlands Packshot Sunday - Deel 201 Dragon War Dragon Cooler Nieuws: LEGO Dimensions met Knight Rider beelden

Door Joni Philips op 14-02-2017 om 07:20 Bron: Nintendo-Everything Bij Traveller's Tales wordt momenteel gewerkt aan nieuwe uitbreidingen voor LEGO Dimensions, de game waarin LEGO figuurtjes letterlijk tot leven worden gebracht. Binnenkort kunnen we weer een nieuwe serie figuren verwachten, onder andere om Knight Rider tot leven te brengen. Zowel Michael Knight als zijn pratende wagen KITT maken een verschijning. Tweeten



