Nieuws: Trailer Zero Escape: The Nonary Games

Door Joni Philips op 14-02-2017 om 07:19 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Spike Chunsoft lanceerde met Zero Escape: 9 Hours, 9 People, 9 Doors de opvallende Zero Escape trilogie waarin de speler moet proberen te ontsnappen uit een mysterieuze set valstrikken om zo een beter zich te krijgen op een nog mysterieuzer achtergrondverhaal. Spike verplaatst hen nu naar PC, PlayStation 4 en PlayStation Vita via Zero Escape: The Nonary Games. Tweeten



Andere berichten over Zero Escape: The Nonary Games [06-02-2017] Zero Escape: The Nonary Games in maart [01-11-2016] Oude Zero Escape games maken comeback [05-07-2016] Zero Escape games krijgen ports 07:19 Multiplayerbeelden Yooka-Laylee

