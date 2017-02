Digimon World: Next Order Ghost Recon: Wildlands Packshot Sunday - Deel 201 Dragon War Dragon Cooler Nieuws: Forza behaalt meer dan $1 miljard omzet

Door Rene Groen op 14-02-2017 om 07:20 Bron: Gamed Microsoft is verheugd om een mijlpaal met ons te delen, in december 2016 heeft de Forza franchise in totaal meer dan $1 miljard omzet in retail behaald.

quote: "Sinds het begin heeft Forza verbluffende graphics, toonaangevende race simulatie-engine gecombineerd met de nadruk op plezier en toegankelijkheid. Met de Forza-serie heeft Turn 10 Studios 's werelds grootste race community gebouwd. We zijn dan ook erg trots op hun succes." Vanaf december waren meer dan 14 miljoen unieke spelers betrokken in de Forza community op de Xbox One en Windows 10. Van Forza Horizon 3 zijn er nu 2,5 miljoen stuks verkocht en bovendien sluiten meer dan drie miljoen spelers zich elke maand online aan. Tevens werd het Forza Racing Championship gelanceerd, een eSports competitie voor spelers van alle niveaus om te strijden voor glorie en bestaande prijzen. Phil Spencer, hoofd van de Xbox divisie, laat weten: Tweeten



