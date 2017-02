Nieuws: Fallout Shelter onzeker voor PS4 release

Door Rene Groen op 09-02-2017 om 15:23 Na een eerdere verschijning op mobiele systemen en de PC is Fallout Shelter sinds deze week ook verkrijgbaar op Windows 10 en de Xbox One. Het is echter nog maar de vraag of er ook een PlayStation 4 versie zal komen.



@Elektr0ns dunno. We didn't make it for Xbox. We made it for universal windows platform, which supports a variety of devices — Pete Hines (@DCDeacon) 8 februari 2017 Pete Hines laat via Twitter weten dat Fallout Shelter niet specifiek gemaakt is voor de Xbox One. In plaats daarvan werd de ontwikkeling gestart voor universele Windows platformen, waaronder ook de console valt. Voor de PlayStation 4 gaat dit niet op, waardoor het nog maar de vraag is of het spel ook op dit systeem zal verschijnen. Tweeten



