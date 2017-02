Gamed Gamekalender Februari 2017 Packshot Sunday - Deel 200 Packshot Sunday - Deel 199 Packshot Sunday - Deel 198 Nieuws: Infographic zet Joy-Cons uiteen

Door Rene Groen op 09-02-2017 om 15:20 Samen met de Nintendo Switch maken we kennis met de Joy-Cons. Het zijn de controllers die bij de hardware worden geleverd en onder andere beschikken over HD Rumble, een NFC Touchpoint voor je Amiibo en IR Motion Camera. Een volledige uiteenzetting van de mogelijkheden kun je bekijken in onderstaande infographic. Tweeten



Titel: Nintendo Switch Type: Hardware Releasedatum: 03-03-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:



