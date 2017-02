Nieuws: Little Nightmares met acht minuten gameplay

Door Rene Groen op 09-02-2017 om 15:16 In Little Nightmares verkennen we een wereld die zich bevindt tussen droom en nachtmerrie. Als speler moeten we Six helpen ontsnappen uit The Maw, een mysterieus vaartuig dat wordt bewoond door verdorven wezens die zoeken naar een volgende maaltijd. In een nieuwe, bijna acht minuten durende video krijgen we alvast wat gameplay te zien van de titel die vanaf 28 april verkrijgbaar is. Tweeten



