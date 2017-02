Nieuws: Vampyr heeft vier verschillende eindes

Door Rene Groen op 09-02-2017 om 15:13 Bron: VG247 Enkele dagen geleden werd bekend dat Vampyr in het vierde kwartaal van dit jaar zal verschijnen. Het spel was recentelijk ook aanwezig bij een showcase event en daar werd er iets meer informatie gedeeld.

quote: “The sum of your decisions and experiences of a Vampyr will trigger very different endings. We have four endings, including one if you manage to finish the game without killing anyone. Trust me, that’s a very hard challenge.”

Onderstaand enkele nieuwe, kleine screenshots van de game maar de ontwikkelaar geeft aan dat we in de aankomende maanden nieuw bewegend materiaal mogen verwachten.

























Ontwikkelaar Dontnod heeft bekend gemaakt dat het spel vier verschillende eindes kent, onder andere afhankelijk van enkele morele keuzes die de speler kan maken. Tevens leren we dat het mogelijk is om de game uit te spelen zonder ook maar iemand te vermoorden, hetgeen zeker niet makkelijk zal zijn als vampier zijnde.



