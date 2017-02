Tales of Berseria Nioh Knee Deep Dragonwar Phantom G4.1 Nieuws: Vier Valentijnsdag met Gears of War 4

Door Rene Groen op 08-02-2017 om 15:07 Bron: Gamed Gears of War 4 heeft een februari update doorgevoerd met daarin een week lang Valentijns activiteiten, nieuwe Gear Packs om te verzamelen, twee nieuwe maps en verdere verbeteringen van de game toe.







De nieuwe map 'Impact Dark', een geremixte versie van Impact, die de strijddynamiek van het origineel volledig verandert, is nu beschikbaar. De nieuwe nachtelijke setting voor Impact leidt niet alleen tot een nieuwe sfeer. Voor het eerst in Gears of War Versus wordt het zicht permanent verminderd door rook die is neergedaald over het slagveld, waardoor je dichter bij de actie bent. Elk ruilwapen is gewijzigd om de stroom van de map te veranderen - Snipers zijn nu vervangen door Boltoks, Dropshot vervangt Torque / Embar en de Overkill zit nu waar Incendiaries worden gebruikt.







De typische klassieker War Machine, geliefd door Gears of War veteranen, is terug met een drastische nieuwe kijk op de setting. Afgestapt van het oude verlaten lokale treinstation is War Machine nu gevestigd in een nieuw COG Settlement, die uitspringt met zijn ongerepte uiterlijk en glimmende grandioze functies.



Beide maps zijn vanaf vandaag beschikbaar om te spelen in de Developer Playlist voor Season Pass bezitters, met TDM, Guardian en King of the Hill gametypes met Double XP en 20% Bonus tegoed!



Tevens zijn er nieuwe verrassingen in petto voor de fans van de Guardians mode. Op basis van de fan feedback is er een nieuw spawn systeem uitgebracht - Leader Spawns. Deze nieuwe update van Guardians is perfect geschikt voor de intense gevechten met slecht zicht van Impact Dark - probeer het zelf in de Developer Playlist deze week.



Core en Competitive lobbies zal volgende maand beschikbaar zijn in de maart update. Meer details, nieuws en de eerste beelden van dit nieuwe systeem worden vlak voor release vrijgeven.



Op de voet gevolgd door Dizzy zullen er vanaf volgende maand meer Legacy Characters - van de iconische helden van het verleden tot de veelgevraagde terugkeer van Locust Characters - teruggebracht worden in Gears 4 met de juiste stemmen en vertrouwde karakters.



Als laatste zijn er komende zomer een aantal grote updates voor Horde gepland:

Nieuwe “Inconceivable” Difficulty (Campaign & Horde)

IronMan Mode (Campaign & Horde)

Level 6 skills voor alle klassen skills

Meer skills voor bestaande klassen

Nieuwe Achievements

En nog veel meer! 10 februari begint een lange week vol Valentijns activiteiten, met nieuwe Gear Packs om te verdienen, dagelijkse prijzen met Valentijns thema, een ander Craftable Character om te verzamelen, en de terugkeer van de Torque Bow Tag (met een Cupido-stijl twist).De nieuwe map 'Impact Dark', een geremixte versie van Impact, die de strijddynamiek van het origineel volledig verandert, is nu beschikbaar. De nieuwe nachtelijke setting voor Impact leidt niet alleen tot een nieuwe sfeer. Voor het eerst in Gears of War Versus wordt het zicht permanent verminderd door rook die is neergedaald over het slagveld, waardoor je dichter bij de actie bent. Elk ruilwapen is gewijzigd om de stroom van de map te veranderen - Snipers zijn nu vervangen door Boltoks, Dropshot vervangt Torque / Embar en de Overkill zit nu waar Incendiaries worden gebruikt.De typische klassieker War Machine, geliefd door Gears of War veteranen, is terug met een drastische nieuwe kijk op de setting. Afgestapt van het oude verlaten lokale treinstation is War Machine nu gevestigd in een nieuw COG Settlement, die uitspringt met zijn ongerepte uiterlijk en glimmende grandioze functies.Beide maps zijn vanaf vandaag beschikbaar om te spelen in de Developer Playlist voor Season Pass bezitters, met TDM, Guardian en King of the Hill gametypes met Double XP en 20% Bonus tegoed!Tevens zijn er nieuwe verrassingen in petto voor de fans van de Guardians mode. Op basis van de fan feedback is er een nieuw spawn systeem uitgebracht - Leader Spawns. Deze nieuwe update van Guardians is perfect geschikt voor de intense gevechten met slecht zicht van Impact Dark - probeer het zelf in de Developer Playlist deze week.Core en Competitive lobbies zal volgende maand beschikbaar zijn in de maart update. Meer details, nieuws en de eerste beelden van dit nieuwe systeem worden vlak voor release vrijgeven.Op de voet gevolgd door Dizzy zullen er vanaf volgende maand meer Legacy Characters - van de iconische helden van het verleden tot de veelgevraagde terugkeer van Locust Characters - teruggebracht worden in Gears 4 met de juiste stemmen en vertrouwde karakters.Als laatste zijn er komende zomer een aantal grote updates voor Horde gepland: Tweeten



Andere berichten over Gears of War 4 [28-10-2016] Gears of War 4 viert Halloween [19-10-2016] Gears of War 4 [05-10-2016] Achievements Gears of War 4 [02-10-2016] Gears of War 4 in tweede Xbox One S bundel [29-09-2016] Gears of War 4 toont 20 minuten van proloog [20-09-2016] Gears of War 4 is Gold [19-09-2016] Gameplay launch trailer van Gears of War 4 [03-09-2016] Gears of War 4 laat Horde 3.0 zien [16-08-2016] Wat is er nieuw in Gears of War 4? [11-08-2016] Gears of War 4 laat multiplayer map zien [09-08-2016] Gears of War 4 in nieuwe gameplay [21-07-2016] Gears of War 4 met campagne beelden [15-07-2016] Gears of War 4 komt in Xbox One S bundel [18-06-2016] [E3] Gears trilogie bij Gears 4 pre-order [13-06-2016] [E3] Gears of War 4 krijgt Elite controller [25-04-2016] Gears of War 4 ook als Ultimate Edition [23-04-2016] Gears of War 4 toont multiplayer [11-04-2016] Vader-zoon relatie centraal in Gears 4 trailer [06-04-2016] Gears of War 4 verschijnt 11 oktober [15-03-2016] Gears of War 4 MP Beta start op 18 april [13-03-2016] Game Informer toont Gears of War 4 shots [10-03-2016] Gears of War 4 'mogelijk' naar de PC [09-03-2016] Nieuwe informatie over Gears of War 4 [11-01-2016] Gears of War 4 komt eerder [16-06-2015] [E3] [Upd.] Gears 4 in 2016, eerste gameplay [05-06-2015] Black Tusk vormt Coalition [20-03-2015] Geen Gears of War collectie voor Xbox One [27-10-2014] Nieuwe Gears of War is geen reboot [07-07-2014] Cole Train aanwezig in nieuwe Gears of War? [28-03-2014] Epic Games was klaar met Gears of War 15:21 Impact Winter in april op PC, later op PS4/One

11:03 Update PlayStation Store - 07/02/2017 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Gears of War 4 Type: Game Releasedatum: 11-10-2016 Ontwikkelaar: The Coalition Uitgever: Microsoft Media:















Meer media Artikelen Games Forum