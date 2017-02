Nieuws: Dertien minuten Yooka-Laylee

Door Joni Philips op 07-02-2017 om 08:44 Bron: Nintendo-Everything Ex-ontwikkelaars van Rare werken momenteel aan de Kickstarter-game Yooka-Laylee, een spirituele opvolger voor Banjo-Kazooie die verschijnt op PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch. De kameleon Yooka en de vleermuis Laylee moeten samenwerken in een grote platformer. Tweeten



