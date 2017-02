Nieuws: Drawn to Death binnen twee maanden

Door Joni Philips op 07-02-2017 om 08:44 Bron: Gematsu In samenwerking met Sony Computer Entertainment ontwikkelt David Jaffe's The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency de PlayStation 4 Third Person Arena Shooter Drawn to Death. De game laat je aan de slag gaan met de bedenksels van een gestoorde tiener, iets wat je kunt doen vanaf 4 april. Tweeten



